توفير الرفاهية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة

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وأوضح الفوزان خلال كلمته في محاضرة «دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على الأمن الوطني»، التي أقيمت في مقر كلية القيادة والأركان، أن رؤية السعودية 2030 عملت على تدعيم قنوات التواصل بين كافة الأجهزة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، مبينا أن المملكة تدرك أن بناء مجتمع طموح ومتكامل يتم من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، مما يحقق ارتفاعا في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي الذي ينعكس على جودة الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعي في بناء وطن مستقر ومتوازن وموحد.
وأشار الفوزان إلى اهتمام الدولة بتنظيم لوائح منظمات المجتمع المدني حتى أصبحت سمة من سمات التنمية لمساعدة الحكومة بتحمل جزء من أعباء التنمية والمشاركة في إدارة منظمات المجتمع المدني، مشيدا بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تحقيق مصالح أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير والتي تحقق الاحترام والتراضي والتسامح وتقبل التنوع والاختلاف.
وقال «إن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عمل منذ تأسيسه على تعزيز التلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي، وجعله أحد أهدافه التي يسعى لتحقيقها عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة، من خلال تعزيز وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال، ونشرها بين مختلف الأطياف الفكرية، عبر لقاءات وندوات وأبحاث وبرامج تدريبية عززت التلاحم الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر.
برامج المركز:
- حقيبة الحوار الفكري.
- حقيبة الحوار المجتمعي.
- جائزة الحوار الوطني.
- استطلاعات مركز رأي.
- اللقاءات الوطنية.
- برنامج قافلة الحوار.
- مشروع نسيج المجتمعي.
- إثنينية الحوار.
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