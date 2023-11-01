طلاب يبتكرون حلولا رقمية لمستقبل الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف ابتكار حلول رقمية لمستقبل الأمن الغذائي، انطلقت أمس الأول فعاليات «هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية» الذي تنظمه جامعة الملك فيصل بالأحساء، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

ويهدف الهاكاثون الذي يستمر لثلاثة أيام، إلى دمج مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي من خلال تكوين فرق لابتكار حلول رقمية، وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وضم الهاكاثون في يومه الأول العديد من البرامج والاستشارات المقدمة للمشاركين، حيث قدمت ورشة عمل بعنوان «الابتكار في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية» قدمها عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الزراعية والأغذية الدكتور عبداللطيف السعيد، ثم جولة إرشادية للمرشدين الخبراء في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي لتوجيه المشاركين ومتابعة سير المشاريع، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة ذات العلاقة، وورشة عمل بعنوان «سلاسل الإمداد في الأمن الغذائي» قدمها عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالعزيز الجغيمان، إلى جانب جولة إرشادية ثانية.

أهداف الهاكاثون: