طلاب يبتكرون حلولا رقمية لمستقبل الأمن الغذائي

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ويهدف الهاكاثون الذي يستمر لثلاثة أيام، إلى دمج مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي من خلال تكوين فرق لابتكار حلول رقمية، وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وضم الهاكاثون في يومه الأول العديد من البرامج والاستشارات المقدمة للمشاركين، حيث قدمت ورشة عمل بعنوان «الابتكار في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية» قدمها عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الزراعية والأغذية الدكتور عبداللطيف السعيد، ثم جولة إرشادية للمرشدين الخبراء في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي لتوجيه المشاركين ومتابعة سير المشاريع، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة ذات العلاقة، وورشة عمل بعنوان «سلاسل الإمداد في الأمن الغذائي» قدمها عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالعزيز الجغيمان، إلى جانب جولة إرشادية ثانية.
أهداف الهاكاثون:
- دمج مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء.
- تكوين فرق لابتكار حلول رقمية.
- تطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي.
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