شكرا لقرائتكم خبر «تقويم التعليم» تكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا المقياس مقياسا علميا؛ لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، حيث يتواءم مع الثقافة والبيئة العربيتين، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في بناء الاختبارات ومقاييس الموهبة والإبداع.
ويجري تطبيق المقياس عن بعد السبت 11 نوفمبر للطلبة المرشحين من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، حيث إن هناك مقاعد مخصصة لكل دولة عربية وفق معايير وضوابط للمشاركة متفق عليها مع الدول المشاركة، من أهمها أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيا.
أبعاد للكشف عن قدرات الطلبة:
- المرونة العقلية.
- الاستدلال الرياضي والمكاني.
- الاستدلال العلمي والميكانيكي.
- الاستدلال اللغوي.
- فهم المقروء.
كانت هذه تفاصيل خبر «تقويم التعليم» تكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.