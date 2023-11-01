شكرا لقرائتكم خبر «تقويم التعليم» تكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس «قياس»، تطبيق مقياس «الموهوبون العرب» في دورته الثالثة، وذلك في نوفمبر الحالي، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلكسو».

ويعد هذا المقياس مقياسا علميا؛ لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، حيث يتواءم مع الثقافة والبيئة العربيتين، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في بناء الاختبارات ومقاييس الموهبة والإبداع.

ويجري تطبيق المقياس عن بعد السبت 11 نوفمبر للطلبة المرشحين من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، حيث إن هناك مقاعد مخصصة لكل دولة عربية وفق معايير وضوابط للمشاركة متفق عليها مع الدول المشاركة، من أهمها أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيا.

أبعاد للكشف عن قدرات الطلبة: