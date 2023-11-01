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«تقويم التعليم» تكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس «قياس»، تطبيق مقياس «الموهوبون العرب» في دورته الثالثة، وذلك في نوفمبر الحالي، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلكسو».

ويعد هذا المقياس مقياسا علميا؛ لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، حيث يتواءم مع الثقافة والبيئة العربيتين، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في بناء الاختبارات ومقاييس الموهبة والإبداع.

ويجري تطبيق المقياس عن بعد السبت 11 نوفمبر للطلبة المرشحين من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، حيث إن هناك مقاعد مخصصة لكل دولة عربية وفق معايير وضوابط للمشاركة متفق عليها مع الدول المشاركة، من أهمها أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيا.

أبعاد للكشف عن قدرات الطلبة:

  • المرونة العقلية.
  • الاستدلال الرياضي والمكاني.
  • الاستدلال العلمي والميكانيكي.
  • الاستدلال اللغوي.
  • فهم المقروء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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