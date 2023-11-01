مؤتمر دولي يؤكد أهمية علم الميكروبيوم في مواجهة التحديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المؤتمر الدولي «الاتجاهات المعاصرة في الميكروبيوم والصحة الواحدة الرقمية»، أهمية علم الميكروبيوم في الحياة اليومية، وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، وصلته بأبحاث الفضاء، بمشاركة 35 متحدثا دوليا.

وسلط المؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والهيئة العامة للغذاء والدواء خلال المدة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري، الضوء على تطبيق الأدوات الرقمية والحاسوبية في عملية تتبع الأوبئة الميكروبية، بما يتماشى مع مفهوم الصحة الواحدة، الذي يرمز إلى الجهود التعاونية للقطاعات المتعددة التي تعمل محليا ووطنيا وعالميا، لتحقيق الصحة المثلى والسيطرة على الأوبئة وتقليل الأمراض المعدية، التي تنتقل إلى البشر من الحيوانات والغذاء والبيئة.

وتحدثت خلال المؤتمر الأميرة مشاعل الشعلان، الشريك المؤسس لمنصة «مجتمع أيون»، مشيرة إلى ما يسعى إليه المؤتمر من توظيف التقنيات الرقمية في تحويل القطاع الصحي عبر تسريع البحوث الطبية الحيوية، وتعزيز التثقيف الصحي، وتطوير الطب الدقيق، إذ تعزيز مفهوم الصحة الواحدة الرقمية في إدارة ومنع تفشي الأمراض، عبر دمج التقنيات الرقمية في الصحة العامة.

وتطرق المدير التنفيذي للمختبرات المرجعية في لهيئة الغذاء والدواء، الرئيس المشارك للمؤتمر الدكتور سليمان العجل، إلى كيفية لعب المجتمعات الميكروبية من دور محوري في المجالات المختلفة كالرعاية الصحية، وإنتاج الغذاء، وترميم البيئة بما يحقق الفائدة للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.