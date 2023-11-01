سيرك «الخفة العظيمة» على المسرح الأزرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس عرض السيرك «الخفة العظيمة» رابع فعاليات «العروض الأرجنتينية» المنظمة من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض، وذلك بهدف إثراء المحتوى الثقافي من خلال إقامة عروض أدائية من مختلف دول العالم.

وقدم هذا العرض في أول لياليه خدعا سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نفذت من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدون بعضا من الحضور في فقرات عدة من العرض الذي يستمر إلى السبت 4 نوفمبر.

وتميز المعرض المصاحب للفعالية بمعلوماته الغنية، إذ زود الزوار بنبذة عن تاريخ المسرح في الأرجنتين، بجانب لمحة عن أشهر الرقصات التقليدية هناك، وجاء في المعرض أركان تصوير بهوية بلاد التانجو، تتيح للزوار التقاط اللحظات الفرائحية، إضافة إلى متاجر توفر الأزياء والمنتجات المزينة بزخرفات من وحي الثقافة الأرجنتينية.