سيرك «الخفة العظيمة» على المسرح الأزرق

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وقدم هذا العرض في أول لياليه خدعا سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نفذت من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدون بعضا من الحضور في فقرات عدة من العرض الذي يستمر إلى السبت 4 نوفمبر.
وتميز المعرض المصاحب للفعالية بمعلوماته الغنية، إذ زود الزوار بنبذة عن تاريخ المسرح في الأرجنتين، بجانب لمحة عن أشهر الرقصات التقليدية هناك، وجاء في المعرض أركان تصوير بهوية بلاد التانجو، تتيح للزوار التقاط اللحظات الفرائحية، إضافة إلى متاجر توفر الأزياء والمنتجات المزينة بزخرفات من وحي الثقافة الأرجنتينية.
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