شكرا لقرائتكم خبر حصول 4500 متدرب تقني على مكافأة التفوق العلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المؤسسة أن 1535 متدربا ومتدربة حصلوا على مكافأة التفوق العلمي الفصلية، وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره 1000 ريال.
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