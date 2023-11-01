حصول 4500 متدرب تقني على مكافأة التفوق العلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 4500 متدرب ومتدربة لحصولهم على مكافأة التفوق العلمي بفرعيها الفصلية وللخريجين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للعام التدريبي 1444هـ، حيث بلغ عدد المتفوقين الحاصلين على مكافأة التخرج 2800 خريج وخريجة، حصل كل منهم على مكافأة مالية تبلغ 2000 ريال وشهادة تفوق. وأوضحت المؤسسة أن 1535 متدربا ومتدربة حصلوا على مكافأة التفوق العلمي الفصلية، وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره 1000 ريال.

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