بدء تسجيل 5 آلاف طالب لـ«مبرمجي ذكاء المستقبل 3 »

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وسينطلق البرنامج في مرحلته الثالثة الأحد 26 نوفمبر (عن بعد) ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والمرحلة الثانوية، إذ يهدف البرنامج إلى تعريف طلاب التعليم العام بالذكاء الاصطناعي وتحفيز اهتمامهم به في المواضيع التالية: مقدمة في الذكاء الاصطناعي وبرمجة السيارات الذكية وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يوميا، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من سدايا ووزارة التعليم.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات زيارة الرابط المخصص، حيث سيكون البرنامج متاحا للتسجيل حتى الجمعة 10 نوفمبر الحالي.
ويعد البرنامج إحدى مبادرات (سدايا) المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفي إطار جهودها في بناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية منافسة عالميا.
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