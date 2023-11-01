شكرا لقرائتكم خبر 5 دورات تدريبية للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أولى فعاليات مبادرة خبير القهوة السعودية 2023، والتي تنظمها هيئة فنون الطهي في مدينة جدة، لتمكين المشاركين من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها، وتأهيلهم عبر البرنامج للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية، والتي تقدمها الهيئة عبر منصة «أبدع» للتراخيص والتصاريح الثقافية.

ويشمل البرنامج 5 دورات تدريبية في الجوانب المعرفية المتعددة عن القهوة السعودية، وتاريخها.