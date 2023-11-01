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5 دورات تدريبية للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أولى فعاليات مبادرة خبير القهوة السعودية 2023، والتي تنظمها هيئة فنون الطهي في مدينة جدة، لتمكين المشاركين من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها، وتأهيلهم عبر البرنامج للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية، والتي تقدمها الهيئة عبر منصة «أبدع» للتراخيص والتصاريح الثقافية.

ويشمل البرنامج 5 دورات تدريبية في الجوانب المعرفية المتعددة عن القهوة السعودية، وتاريخها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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