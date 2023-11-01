شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل ممثلة أمين الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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إلى ذلك، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير التعاون الانمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك دان يورجنس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.