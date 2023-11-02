تراند اليوم : أول تعليق من لجنة الحكام على ‏هدف" ⁧‫تاليسكا‬⁩ "الملغي في مرمى الاتفاق والذي أثار الجدل في الوسط الرياضي

صحيفة الخليج 365: قالت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن لقطة مراجعة هدف النصر الذي تم إلغاؤه في مرمى الاتفاق في بطولة كأس الملك، لم يكن خطأ أو اختلافا بين أطقم ومواقع لاعبي الفريقين.

التسلل

وأوضحت اللجنة أن اللقطة التلفزيونية في مباراة النصر والاتفاق أظهرت أنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي، ظهر اختلاف بين مواقع وأطقم لاعبي الاتفاق والنصر المشتركين في حالة التسلل عند الدقيقة 45+6. حسب "الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن البعض فسروا هذه الحالة بأن هناك خطأ في التقنية من خلال تبديل مواقع اللاعبين والأطقم، وأن هذا الخطأ أدى إلى اتخاذ الحكم قراراً خاطئاً باحتساب تسلل على لاعب النصر وإلغاء الهدف.

غضب رونالدو

الجدير بالذكر كانت القنوات الناقلة للمباراة رصدت ردة فعل غاضبة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إلغاء الحكم هدفا أحرزه تاليسكا بداعي التسلل.

وأظهر المقطع قيام رونالدو بالضحك بسخرية، مشيرًا لأحد أعضاء الجهاز الفني المتواجد على الخط بضرورة تغيير الحكم.