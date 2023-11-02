تراند اليوم : إيجاراتها دسمة مثل الشقة.. شاهد: مختص يكشف عن الأرباح الشهرية من تأجير سيارات الآيس كريم

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صحيفة الخليج 365: كشف مهتم بالتجارة والمشاريع الصغيرة في مقطع فيديو ، عن قيمة الربح من تأجير سيارات الآيس كريم .
وقال : اللي يشتري سيارة ويقدر يأجرها ، بتتأجر براحة ما تتعبك أبدا .
وتابع: في ناس عندها 5 أو 6 سيارات والله ما يعرف يشتغل فيهم لأنه يكون عنده دوام ولا وظيفة ،بس يشتري ويأجر .
واستكمل : أهم شيء تأخذ على المستأجر سند وتكتب عقد ، وتوكل على الله ، فإيجاراتها دسمة كإيجار شقة ، في الشهر إيجارها لا يقل عن 3 آلاف ريال، وإذا السيارة مرة متهالكة يصل إيجارها 2500 ريال .
واستطرد: في الصيف أغلب السيارات يصل إيجارها لـ 4500 ريال .