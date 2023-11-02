تراند اليوم : لجنة الانضباط الآسيوية تقرر نادي ‎الاتحاد فائزا بنتيجة 3-0 ضد سباهان الإيراني

صحيفة الخليج 365 : صحيفة الخليج 365 : قالت مصادر آسيوية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط إن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار فريق الاتحاد فائزاً بنتيجة 3 - 0 أمام نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، في المباراة التي لم تُلعب حينها في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما تم إيضاحه حينها، فإن هذا القرار يأتي لوجود مخالفات قانونية جسيمة ساهمت في عدم تلبية متطلبات إقامة المباراة، وحينها أبلغ مراقب المباراة الفريقين بعدم لعب المباراة ليعود الاتحاد فوراً إلى مدينة جدة.

وسيقفز هذا القرار بفريق الاتحاد إلى تسع نقاط ليواصل حضوره في صدارة المجموعة، لكنه سيبتعد بفارق كبير عن أقرب المنافسين له بخمس نقاط وهما «سباهان والقوة الجوية»، إذ يملك كل منهما أربع نقاط.