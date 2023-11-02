شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف وطريف والمدينة وحائل.. خريطة الأمطار في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول المزيد من الأمطار.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 من ظهر غدٍ الخميس وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

أمطار طريف

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

أمطار الطائف

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.