شكرا لقرائتكم خبر عن لن يتساقط شعرك بعد الآن.. نصيحة "ثمينة" لحماية الشعر من التقصف والتساقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشكل الجفاف عدوا لدودا لجمال الشعر، حيث يؤدي إلى فقدان الشعر للمعانه وبريقه ويوقعه فريسة للتقصف والتساقط.

ولمحاربة جفاف الشعر، ينصح مصفف الشعر الألماني، روبيرتو لارايا، بعدم غسل الشعر كل يوم؛ حيث ينبغي غسل الشعر مرة كل يومين أو ثلاثة، كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية بالشعر المحتوية على مواد مرطبة مثل الألو فيرا واليوريا وزيت الأرغان وزيت اللوز.

ومن المهم أيضا التقليل من استخدام أجهزة التصفيف كالمجفف ومكواة الفرد أو التجعيد؛ حيث تسلب السخونة الشديدة الرطوبة من الشعر. وعند استخدام هذه الأجهزة يراعى عدم ضبطها على درجة الحرارة القصوى.

وإلى جانب العناية السليمة، تلعب التغذية الصحية أيضا دورا مهما في مواجهة جفاف الشعر؛ حيث ينبغي الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات واللحوم والأسماك.

وتزخر المواد الغذائية بفيتامينات ومعادن مهمة لتقوية بنية الشعر وزيادة نموه مثل فيتامين A وفيتامين B وفيتامين H والحديد والزنك والنحاس.