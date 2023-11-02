شكرا لمتابعة خبر عن المحتوى المحلي تحدد القائمة الإلزامية لقطاع النقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات.

وأوضحت الهيئة هذه المنتجات وتشمل منها شاحنة ذات عادم للدخان، والورش المتنقلة، وشاحنة الإطفاء، وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية، وسيارة أجهزة التنفس، والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.