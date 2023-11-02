انت الان تتابع أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:11 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظتي العلا وخيبر. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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