سحب رعدية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء من حائل والقصيم والمدينة المنورة وتطال المحافظات الشمالية للرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:15 صباحاً

تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تأثر أجزاء عديدة من مناطق: (حائل، والقصيم، والمدينة المنورة) بسحب ركامية يرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا. ومن المتوقع أن تمتد السحب الممطرة في قادم الساعات إلى باقي أجزاء منطقة القصيم بما فيها بريدة وعنيزة والرس. كما تطال تدريجيًّا -بمشيئة الله- المحافظات الشمالية من منطقة الرياض إداريًّا.

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