زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية ولم يعلَن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:33 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات اليوم، جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا. وأفاد المرصد الأمريكي للزلازل، بأن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كلم. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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