طائرات الاحتلال الحربية تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة تركزت في المنطقة الشمالية الغربية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:36 صباحاً

شنت طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة غارات عنيفة اليوم، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، شمال غرب القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولًا إلى حي الكرامة، ومحيط أبراج الفيروز. وأضافت أن طائرات الاحتلال والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة؛ مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى؛ إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه. وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيميْ عقبة جبر وعين السلطان، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.

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