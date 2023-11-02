ميزانية الربع الثالث.. الإيرادات 258.5 مليارًا والمصروفات 294.3 مليارًا والعجز 35.8 مليارًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:38 صباحاً

أعلنت وزارة المالية عن ميزانية الربع الثالث من العام الجاري 2023 للمملكة العربية السعودية؛ حيث بلغت الإيرادات 258.5 مليار ريال، والمصروفات 294.3 مليار ريال، والعجز 35.8 مليار ريال. وأوضحت وزارة المالية، بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال؛ إذ بلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.09% مقارنة بالعام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال. ورغم تراجع الإيرادات؛ إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة 12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة بـ800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتُعَادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023. وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث إلى 82.02 مليار ريال؛ أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نحو 147.01 مليار ريال، متراجعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي؛ إذ سجلت آنذاك نحو 229.02 مليار ريال.

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