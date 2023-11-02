"الحياة الفطرية" يحذّر: مليون ريالٍ غرامةُ تأجير المزارع والاستراحات الخاصة للصيد

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من عقوبات قد تصل إلى مليون ريال؛ لمخالفة استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة لغرض الصيد.

وأوضح المركز أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، تحظر استخدام أو تأجير تلك الأماكن لغرض الصيد؛ لافتة إلى أن الغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، تَبَعًا لجسامة المخالفة.

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