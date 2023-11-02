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تراند اليوم : شاهد.. خبير سياسي مصري: إيران وحزب الله مش بيدافعوا عن الشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حماس وما بيقولوش غير هنرد في الوقت المناسب

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صحيفة الخليج 365: قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن إيران وحزب الله مش بيدافعوا عن الشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حماس، وما بيقولوش غير هنرد في الوقت المناسب.

ووجه غطاس خلال لقاء في برنامج "الحكاية"؛ سؤالاً لإيران وحزب الله، قائلاً:" متى نتضامن ونشارك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني؟".

وأشار: المقاومة الموجودة في غزة لا تدافع عن أهل غزة، كما استشهد على تصريحات إيران بردها في الوقت المناسب، قائلاً:"أهم عالم ذرة قتل في طهران ولم يردوا، وقاسم سليماني اغتيل في بغداد وقالوا أيضاً سنرد في الوقت المناسب".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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