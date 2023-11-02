تراند اليوم : شاهد.. خبير سياسي مصري: إيران وحزب الله مش بيدافعوا عن الشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حماس وما بيقولوش غير هنرد في الوقت المناسب

صحيفة الخليج 365: قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن إيران وحزب الله مش بيدافعوا عن الشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حماس، وما بيقولوش غير هنرد في الوقت المناسب.

ووجه غطاس خلال لقاء في برنامج "الحكاية"؛ سؤالاً لإيران وحزب الله، قائلاً:" متى نتضامن ونشارك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني؟".

وأشار: المقاومة الموجودة في غزة لا تدافع عن أهل غزة، كما استشهد على تصريحات إيران بردها في الوقت المناسب، قائلاً:"أهم عالم ذرة قتل في طهران ولم يردوا، وقاسم سليماني اغتيل في بغداد وقالوا أيضاً سنرد في الوقت المناسب".