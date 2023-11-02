تراند اليوم : بالفيديو.. محلل سياسي مصري: إسماعيل هنية و7 من قادة حماس وأسرهم في فنادق وفلل فاخرة في قطر ويطالبون سكان غزة بالصمود !

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، عن تواجد 7 من قيادات حركة حماس في الأراضي القطرية؟

وقال غطاس عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: إن إسماعيل هنية وعزت الرشق وخالد مشعل، وغيرهم من المكتب السياسي لحماس متواجدين في الدوحة.

وأضاف أنهم متواجدون في الفنادق والفلل الفاخرة مع أولادهم وأسرهم ويطالبون الشعب الصمود.

وردا على تواجد خالد مشعل سنين في غزة، نفى غطاس ذلك وقال ليس صحيحا فهو لم يدخل الأراضي المحتلة إلا 3 أيام بوساطة مصرية وعندما كان طالبا تواجد في عمان ودرس في الكويت.

وأوضح أن القيادي بحماس موسى أبو مرزوق دخل غزة قبل 7 أكتوبر وظل لمدة 4 أيام بوساطة مصرية أيضًا.

َواكد أن أولاد إسماعيل هنية يستثمرون في تركيا وليس صحيحا أنهم في غزة أثناء الحرب.