شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد رابغ أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد المدينة المنورة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة وعرعر انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد دومة الجندل وسكاكا أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.