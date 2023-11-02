شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، في منطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظتي العلا وخيبر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.

أمطار متوسطة على الحناكية والمهد

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.