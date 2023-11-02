شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول دولي: عواقب فشل حل أزمة غزة ستتجاوز الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، أن الفشل في التحرك الآن بشأن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة - التي وصفها بالأزمة العالمية- ستكون له عواقب تتجاوز منطقة الشرق الأوسط بكثير.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، بعد اختتام زيارته للشرق الأوسط، قال منسق الإغاثة الطارئة، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ 7 أكتوبر ستبقي أثرها على حياة الملايين، مضيفًا أن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

جريمة مخيم جباليا

وأوضح غريفيثس أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، مؤكدًا أن القتال دخل مرحلة أكثر رعبًا.

وشدد على أون هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، داعيًا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع.

وأشار إلى أن عبور أكثر من 200 شاحنة إلى غزة حتى الآن بعد مفاوضات مضنية، غير كافٍ على الإطلاق.