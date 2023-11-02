شكرا لقرائتكم خبر عن عاقبته وخيمة..تعرف على خطر تقطير زيت الزيتون في الٲنف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

خطر تقطير زيت الزيتون في الأنف، وزيت الزيتون كان يستخدم قديمًا في تقطير الأنف لعلاج مشكلات الجيوب الأنفية، وذلك بسبب احتوائه على مضادات للبكتريا والطفيليات والفيروسات والفطيرات كما يحتوي على مضادات أكسدة، بالإضافة لاحتوائه على فيتامينات مثل فيتامين "هـ"، وفيتامين "د"، كما يحتوي على البالمتيك والكافييك والأوليك، وغيرها من العناصر الهامة التي تساعد في معالجة مشكلات الجهاز التنفسي مثل: الجيوب الأنفية، والسعال، والربو.

وعلى الرغم من فوائد زيت الزيتون، إلا أن هناك دراسات أثبتت أن وصفات زيت الزيتون لعلاج مشاكل حساسية الجيوب الأنفية هي وصفات قديمة وهناك أضرار من تقطير زيت الزيتون داخل الأنف.

ومن خلال الموضوع التالي نوضح لكم خطر تقطير زيت الزيتون في الأنف.

خطر تقطير زيت الزيتون في الأنف: خطر تقطير زيت الزيتون في الأنف

- كان يستخدم زيت الزيتون قديمًا لتقطير الأنف كبديل عن القطرات الطبية، التي لم توجد قديمًا، ومع تطور العلم وجب استخدام القطرات الطبية المعقمة كحل مثالي.

- عند تقطير زيت الزيتون في الأنف قد يؤدي إلى انسداد الجيوب الأنفية.

- قد يسبب تقطير زيت الزيتون في الأنف إلى الإصابة بالإلتهاب الرئوي.

- يحذر تقطير زيت الزيتون في الأنف من دون استشارة الطبيب، وإذا اضطررت لهذا يجب وضعه بحذر داخل الأنف، وبكميات قليلة جدًا.

طرق استخدام زيت الزيتون في علاج حساسية الجيوب الأنفية: - ضعي كمية من زيت الزيتون في قطارة، ثم قومي بتقطير نقطتين أو ثلاث نقاط في كل فتحة أنف، لمدة 3 مرات يوميًا، ولكن بعد استشارة الطبيب.

- يمكن دهان زيت الزيتون في منطقة الأنف الداخلية، عن طريق غمس أعواد الأذن القطنية في كمية من زيت الزيتون ثم ادخال العود القطني داخل كل فتحة أنف بغرض دهان منطقة الأنف الداخلية، لترطيب هذه المنطقة وتخلصها من الجفاف المسبب لتهيج وحساسية الجيوب الأنفية، كرري عملية الدهان أكثر من مرة في اليوم.