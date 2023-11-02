انت الان تتابع باستثناء الروبيان.. السعودية ترفع الحظر عن منتجات اللحوم والأسماك الفلبينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 6:08 صباحاً

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، أن السعودية رفعت الحظر عن منتجات الأسماك والمنتجات المائية الفلبينية، باستثناء الروبيان. ووفقًا لتقرير "headtopics"، فإنه تم رفع الحظر أيضًا عن منتجات اللحوم؛ نتيجة للمناقشات المختلفة بين السفارة الفلبينية في الرياض والجهات المختصة في السعودية؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للمؤسسات "اللحومية" في الفلبين التي ترغب في التصدير إلى المملكة، التقدم بطلب للحصول على الاعتماد. وأشارت إلى أن الحظر الساري على الروبيان، سببه وجود أمراض مُعدية مثل النخر الدموي، ومتلازمة البقع البيضاء، والمرض الكبدي الحاد. يُذكر أنه في عام 2019، بلغت قيمة صادرات اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات المائية الفلبينية إلى السعودية ما يقارب 5.5 ملايين دولار.

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