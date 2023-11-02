انت الان تتابع لسلامتك خلال الأمطار وجريان السيول.. 4 إرشادات من "أمن الطرق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 6:11 صباحاً

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها خلال الأمطار وجريان السيول للحفاظ على السلامة. وأكدت "أمن الطرق" أن تجنب المناطق المعرضة للسيول وقت الأمطار، والابتعاد عن المناطق المكشوفة، وعدم استخدام الجوال عند حدوث الصواعق؛ خطوات ضرورية للحفاظ على السلامة. ونصحت في إنفوجرافيك توعوي، بالبقاء في المنزل ومتابعة تعليمات الأحوال الجوية، والالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة.

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