انت الان تتابع بـ35 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة الحرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 6:32 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 9 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الأحساء 34 مئوية، والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة والعلا 33 درجة، وكل من المدينة المنورة والخرج 32 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها أبها 13 درجة، وطريف والباحة 15 مئوية، والقريات والطائف 16 مئوية، وتبوك وعرعر وسكاكا والدهناء 17 درجة، وكل من حائل والصمان والتنهات 18 درجة. وسجلت أبها وتبوك وبريدة والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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