انت الان تتابع للتبكير في حصاد الزيتون.. الإرشاد الزراعي ينصح بإيقاف ري الأشجار قبل القطاف بأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 6:54 صباحاً

كشف حساب الإرشاد الزراعي عن العلاقة بين "تعطيش" أشجار الزيتون وسرعة نضج الثمار؛ وبالتالي التبكير في الحصاد. وأوضح الإرشاد الزراعي أن توفر الري، وعدم التعرض للعطش؛ يؤدي إلى تأخير نضج الثمار في أشجار الزيتون. وأضاف: بهدف التبكير في جمع الثمار، يُنصح بقطع مياه الري عن الأشجار قبل الجمع بمدة أسبوع. وفي سياق متصل نصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتنظيف ثمار الزيتون -قبل العصر- من الأوراق والأتربة، باستخدام مراوح الشفط في المعصرة؛ حتى لا تؤثر سلبًا على مواصفات جودة الزيت المستخرج.

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