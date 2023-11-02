تراند اليوم : بالفيديو.. محلل سياسي يكشف عن أخطر اقتراح من رئيس حزب إسرائيلي متشدد بشأن غزة ومصر

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي سمير غطاس عن أخطر اقتراح من وزير ورئيس حزب إسرائيلي قريب من نتنياهو يخص غزة ومصر.

وقال غطاس خلال لقائه في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر أن زعيم حزب شاس (حزب المتدينيين الشرقيين في إسرائيل) ري درعي اقترح الاستغناء عن قطاع غزة بالكامل وإغلاق كل المعابر وترك معبر رفح فقط بعد انتهاء الحرب، ما سيؤدي إلى تهجير ما يقرب من 2.5 مليون من سكان القطاع إلى مصر أو أن مصر هي من ستكون مسؤولة عنهم من ناحية الأمن الغذاء والعلاج، موضحا أن إسرائيل ستجلب عمالا من الهند للاستغناء عن العمال الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد قطاع غزة بالكامل وستقطع علاقتها به وأنها لا تلزمهم بشيء، مشيرا إلى أن هناك عدة اقتراحات بشأن غزة أولها استعادة السلطة فيها ولكن الأمريكيين والأوروبيين يقولون أنها ضعيفة، والاقتراح الآخر أن تكون منطقة دولية ووضع قوات طوارئ أمنية فيها لكن إسرائيل ستنشيء منطقة عازلة، والثالث هو إحضار قوات شرطة من كل دولة باستثناء مصر.