تراند اليوم : سابك تعلن عن خسائر بما يقرب من 3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023.. وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تسجيل خسارة في الربع الثالث من 2023، بنحو 2.88 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.84 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بصافي ربح نحو 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة "سابك" في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.

وأرجعت "سابك"، الانخفاض إلى الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع.