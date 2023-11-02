تراند اليوم : بالفيديو.. محلل سياسي يكشف كيف تقاوم حركة المقاومة .. ويعلق: الشعب الفلسطيني يتحمل فاشية حماس داخل غزة

صحيفة الخليج 365 : قال المحلل السياسي د. سمير غطاس أن عدد قليل جدا ممن قتلوا من الفلسطينيين هم من رجال المقاومة أما معظم القتلى في غزة من الشعب الفلسطيني.

فاشية حماس

وتابع خلال لقائه في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن الحصار الاقتصادي الإسرائيلي ويتحمل تجويعه على كل مستوى ويتحمل فاشية حماس داخل قطاع غزة مؤكدا أن غالبا معظم الذي قتلوا ليس لهم علاقة على الإطلاق بالصراع.

كيف تقاوم المقاومة ؟

وأضاف غطاس أن حركات المقاومة عليها أن تقاوم بما لديها من وسائل ، أحيانا عسكرية وأحيانا سلمية، ليقاطعه مقدم البرنامج عمرو أديب أنه لا يوجد مقاومات سلمية.

وأشار إلى أن المقاومة ما هي إلا عمل عسكري وينبغي على قادة المقاومة وضع حسابات لكل الجوانب ودراسة جميع النتائج، وعدم الاستثمار بدماء الضحايا لإحراج إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لا يهمها الرأي العام وأنها ليلة صدور قرار الأمم المتحدة الغير ملزم ، لم تعر لذلك اهتماما ونفذت هجوما بريا في ليلتها.