شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. 800 مشارك في ندوة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، ندوة علمية بعنوان "وحدة الصف واجتماع الكلمة"، استهدفت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين والمراقبات في منطقة جازان، بحضور أكثر من 800 شخص، ومشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين.

وأوضح المشاركون في الندوة أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وشددوا على أن من أهم أسباب الأمن والأمان بعد التوحيد هو اجتماع الكلمة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأكدوا أن الدولة حاربت الإرهاب ودعت إلى الوسطية والاعتدال منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ولهذا نحن اليوم نعيش في هذه النعم من التوحيد والأمن والأمان والرخاء.

قيم الانتماء والمواطنة

واشتملت الندوة على مجموعة من المناشط والبرامج التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

واستهدفت تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، وتثقيفهم وتوعيتهم بقيم الولاء والانتماء للوطن، والتعريف بفضله، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان