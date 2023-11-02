شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عسير ونجران والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار غزير على أغلب مناطق المملكة.

ونبه المركز من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً.

مطار خفيفة على منطقة نجران

وحذر المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى 9 مساءً.

أمطار غزيرة على منطقة الباحة

كما نبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول وصواعق رعدية. على مدينة الباحة ومحافظة العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.