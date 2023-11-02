السعودية | جامعة أم القرى تنفذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

نفّذت جامعة أم القرى أمس، مبادرة “رحلة الكشف المبكِّر عن سرطان الثدي”، بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتورة نيرمين قطب، وذلك في مقر الطالبات.

وأوضحت مدير عام العيادة الطِبية الجامعية للخدمات الطبية الدكتورة خديجة الجوهري، أن المبادرة تستمر لمدة يومين وتشتمل على: أركان توعويـة للتعريف بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وأهمية الرِضاعة الطبيعية للوقاية من سرطان الثدي، وشرح آلية الَتحويل للكشف عن طريق فحص الماموجرام، وأهمية فحص الأسنان قبل البدء بعلاج السَرطان؛ بالإضافة إلى التعريف بالعلاجات الدوائية الخاصة بسرطان الثدي، وأهمية الدعم النفسي لأفراد أسرة المصابين بسرطان الثدي.

يذكر أنه يصاحب المبادرة محاضرة بعنوان “لتعيشي بصحة”؛ وتقديم استشارات طبية -عن بعد-، وكذلك عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة عدة جهات منها التجمع الصحي بمكة المكرَمة، ومدينة الملك عبد الله الطبية، ومستشفيات وأندية خاصة، بالإضافة إلى مشاركة عمادة شؤون الطلاب، وكلية طبّ الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التربية، وكلية الدِراسات القضائية والأنظمة بالجامعة.