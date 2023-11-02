السعودية | “أكوا باور” تُعلن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة “أكوا باور”، اليوم، عن نتائجها المالية لكل من الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من عام 2023.

وأوضحت الشركة أن صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 1,082 مليونًا بزيادة قدرها 22.5% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكلٍ أساسي للدخل التشغيلي، الذي قابله جزئياً ارتفاع صافي الرسوم المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، بالإضافة إلى إصدار الشركة صكوك إضافية في شهر فبراير 2023 .

وأفادت، أن الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من العام 2023، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى، بلغ 814 مليون ريال، بزيادة قدرها 25٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، فيما بلغ الدخل التشغيلي 2,103 مليون ريال، للأشهر التسعة الأولى المنتهية من العام 2030، بنسبة زيادة قدرها 12.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.