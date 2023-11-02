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السعودية | الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يعلن بدء حجز تذاكر فعاليات سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا الـ37

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

أعلن الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية عن بدء حجز تذاكر فعاليات سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا النسخة السابعة والثلاثين، الذي تستضيفه المملكة العربية خلال الفترة 29 نوفمبر – 02 ديسمبر 2023 بمحافظة جدة.

وأكّد الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية, أن استضافة هذا الحدث الكبير بالتعاون مع وزارة ، يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسة لتنظيم قطاع الرياضة البحرية، والنهوض بمقوماتها؛ لتحقيق تميز محلي وعالمي لصناعة تنافسية على مستوى عالي، عاداً البطولة إحدى أهم بطولات العالم البحري وأعرقها منذ عدة قرون.

وأتاح الاتحاد للجميع فرصة حجز تذاكرهم “مجاناً” في نسخة السباق التمهيدي وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://webook.com/ar-SA/events/americas-cup.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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