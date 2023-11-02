السعودية | الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يعلن بدء حجز تذاكر فعاليات سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا الـ37

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

أعلن الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية عن بدء حجز تذاكر فعاليات سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا النسخة السابعة والثلاثين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 نوفمبر – 02 ديسمبر 2023 بمحافظة جدة.

وأكّد الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية, أن استضافة هذا الحدث الكبير بالتعاون مع وزارة الرياضة، يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسة لتنظيم قطاع الرياضة البحرية، والنهوض بمقوماتها؛ لتحقيق تميز محلي وعالمي لصناعة رياضة تنافسية على مستوى عالي، عاداً البطولة إحدى أهم بطولات العالم البحري وأعرقها منذ عدة قرون.

وأتاح الاتحاد للجميع فرصة حجز تذاكرهم “مجاناً” في نسخة السباق التمهيدي وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://webook.com/ar-SA/events/americas-cup.