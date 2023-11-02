شكرا لمتابعة خبر عن عزة السبيعي: العمل يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة وسيزيد عدد المصلين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت الدكتورة الكاتبة عزة السبيعي، على اقتراح جعل العطلة” السبت والأحد “، والعمل والدراسة يكون عن بعد يوم الجمعة.

وقالت السبيعي خلال لقائها على برنامج يا هلا :” أن العمل يوم الجمعة سوف يزيد أعداد المُصلين ويقلل من عدد المتكاسلين عن صلاة الجمعة.”

ومن جانبها، أكدت أن يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة، لافتة أن الدين الإسلامي دين عبادة وأن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة .