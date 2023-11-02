انت الان تتابع جلطة للأم ووفاة للجنين.. "النمر" يحذّر من إهمال ارتفاع الضغط أثناء الحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 8:19 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من إهمال معالجة ارتفاع الضغط أثناء الحمل؛ مشيرًا إلى مخاطره على الأم والجنين. وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "إهمال معالجة ارتفاع الضغط أثناء الحمل يضر بالأم وجنينها معًا؛ فالأم قد يسبب لها (ضعف القلب والجلطة والتسمم). وعن ما يسببه إهمال معالجة ارتفاع الضغط أثناء الحمل للجنين، قال: "قد يسبب الولادة المبكرة أو الوفاة".

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