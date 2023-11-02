انت الان تتابع بحضور رئيس سدايا.. 28 دولة تُوَقع على "إعلان بلتشلي" للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 8:26 صباحاً

وقّعت اليوم 28 دولة على "إعلان بلتشلي"؛ لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). جاء ذلك خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي تقام في "بلتشلي بارك" شمال غرب لندن، بحضور دولي كبير وفي مقدمتهم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المتخصصة في التقنيات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم. واتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين على التعاون من أجل ضمان الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة آمنة ومسؤولة؛ نظرًا للمخاطر الكارثية المحتملة والعواقب غير المقصودة التي قد تُشَكلها هذه التكنولوجيا على البشرية. وحددت القمةُ جدولَ أعمال يتكون من 3 نقاط رئيسية هي: تحديد المخاطر، وبناء سياسات قائمة على المخاطر في مختلف الدول، ودعم شبكة دولية للبحث حول سلامة الذكاء الاصطناعي الحدودي. ويُعَد هذا الإعلان خطوةً جديدة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير واستخدام التقنيات الحديثة، ويدعو إلى مشاركة وتقديم الشفافية والمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أهمية العمل المشترك لتحقيق الصالح العام وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

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