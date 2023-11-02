نائب الرئيس التركي يستقبل السفير أبو النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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