انت الان تتابع تقارير.. كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 8:37 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، من الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. وأفاد موقع "diretta" الإيطالي بأن الهلال قد بدأ اتصالاته للتفاوض معه لتولي قيادة الفريق الفنية بالموسم المقبل. وأوضح الموقع أن مسؤولي النادي السعودي يهدفون إلى إقناعه بعرض ضخم، يشبه إلى حد ما العرض الذي تلقاه الصيف الماضي، مشددًا إلى فرصة إقناع الهلال للمدرب البرتغالي تزداد الآن. كما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن جوزيه مورينيو وافق بالفعل على التدريب في السعودية، حيث سيتنافس أيضاً كل من ناديي ‎الأهلي والاتحاد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير.. كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.