تراند اليوم : خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين -فيديو

صحيفة الخليج 365: أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.

وقال الربيعة، إن خادم الحرمين تبرع بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين، مبينا أن ولي العهد تبرع أيضاً بـ 20 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.

الجدير بالذكر وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.