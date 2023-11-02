تراند اليوم : شاهد: الشرطة البرتغالية تهاجم سائح وتكبل يده على الأرض بسبب مشروب عصير الرمان

صحيفة الخليج 365 : أظهر مقطع فيديو لحظة هجوم الشرطة البرتغالية على شاب أذربيجاني خلال رحلة سياحية بالبرتغال بسبب خطأ غير مقصود.

وقالت صحف ومواقع أجنبية، إن هذا الشاب ذهب سياحة إلى البرتغال فشاهد محل عصير وطلب عن طريق المترجم الناطق (عصير رمان) لكن المترجم نطقها (قنبلة يدوية).

فاتصل عامل المحل بالأمن فأتوا سريعا وتعاملوا مع الأمر كهجوم إرهابي محتمل.

َوأبان الفيديو السائح وهو يستلقي على الأرض وخائف بشدة وقامت الشرطة بتكبيل يديه وأقتياده لقسم الشرطة، ولاحقا أطلقوا سراحه بعد اكتشافهم سوء الفهم الذي حدث.