اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: الشرطة البرتغالية تهاجم سائح وتكبل يده على الأرض بسبب مشروب عصير الرمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20231102_094528

صحيفة الخليج 365 : أظهر مقطع فيديو لحظة هجوم الشرطة البرتغالية على شاب أذربيجاني خلال رحلة سياحية بالبرتغال بسبب خطأ غير مقصود.

وقالت صحف ومواقع أجنبية، إن هذا الشاب ذهب سياحة إلى البرتغال فشاهد محل عصير وطلب عن طريق المترجم الناطق (عصير رمان) لكن المترجم نطقها (قنبلة يدوية).

فاتصل عامل المحل بالأمن فأتوا سريعا وتعاملوا مع الأمر كهجوم إرهابي محتمل.

َوأبان الفيديو السائح وهو يستلقي على الأرض وخائف بشدة وقامت الشرطة بتكبيل يديه وأقتياده لقسم الشرطة، ولاحقا أطلقوا سراحه بعد اكتشافهم سوء الفهم الذي حدث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا