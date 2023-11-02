السعودية | «التجارة» تشهر بصاحبة مطعم وجبات سريعة لحيازة منتجات غذائية فاسدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهرت وزارة التجارة بصاحبة مطعم وجبات سريعة في العاصمة المقدسة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها والعامل المسؤول من جنسية هندية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة منتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الفرق الرقابية قد ضبطت داخل مقر المنشأة 10 كيلوغرامات لحم برغر منتهية الصلاحية.

وأكدت الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.

كما حثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.