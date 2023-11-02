السعودية | إنذار أحمر.. المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في مكة المكرمة مع الثانية ظهر اليوم حتى التاسعة مساء، ويشمل الجموم والعاصمة المقدسة.
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.