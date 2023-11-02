السعودية | إنذار أحمر.. المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.