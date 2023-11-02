بدء التسجيل لإعاشة الحجاج بالمدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445. ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية إلى تقديم طلباتهم ورفع المستندات على الرابط: investment.amana-md.gov.sa/HajEasha عبر المسار الموحّد لوزارة الحج والعمرة.

تقرير إحصائي

إلى ذلك، أدى 5613215 مصليًا الصلاة في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، تواكبهم مختلف الخدمات الميدانية والإرشادية، وخدمات السقيا، والنظافة، والتنقل، وتفطير الصائمين، وتنظيم دخول وخروج المصلين عبر 100 باب في أرجاء المسجد النبوي.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين في تقرير إحصائي عن أبرز الخدمات المقدمة للمصلين خلال الفترة من 8 إلى 15 ربيع الآخر الجاري، أن 119651 مصليًا وكذلك 117382 مصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة، كما شرُف 458298 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

عدة لغات

بيّنت الإحصائية أن 17330 زائرًا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس، كما استفاد 2642 زائرًا من خدمات التواصل المتاحة بعدة لغات، في حين استقبلت مكتبة المسجد النبوي 10186 مستفيدًا.