انت الان تتابع أثر التحديات على المرأة والطفل وكبار السن.. "منتدى الأسرة السعودية" يتهيأ للانطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 9:17 صباحاً

يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يومي 12 و13 نوفمبر الحالي "منتدى الأسرة السعودية 2023" في نسخته السادسة، تحت عنوان "الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة"، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض. ويمثل منتدى الأسرة السعودية منصة وطنية تستهدف نشر الوعي لجميع شرائح المجتمع، حول تحديات وقضايا الأسرة المعاصرة، حيث سيشهد المنتدى تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، كما يضم المنتدى في نسخته الحالية 4 جلسات حوارية، و4 ورش عمل تغطي موضوعات مهمة؛ منها: الأمن السيبراني والعالم الرقمي للأطفال، والتحديات التي تواجه المرأة العاملة لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعزيز مفهوم التشيخ النشط وحقوق كبار السن، إضافة إلى التحديات التي تواجهها مؤسسة الأسرة والزواج في ظل المتغيرات المعاصرة. وبهذه المناسبة، أوضحت الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أن المجلس يعتزم هذا العام إلقاء الضوء على أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة وأفرادها "المرأة، الطفل، كبار السن"، من خلال طرح أبرز الموضوعات المرتبطة بالمتغيرات المتنوعة المحلية والدولية، والثورة الرقمية المتسارعة. وأكدت "آل خليل" أن المجلس يسعى من خلال تنظيم المنتدى إلى استخلاص توصيات ذات أثر في حماية الأسرة، ودعم تماسكها، وتحسين جودة الحياة.

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